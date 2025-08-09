Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verfolgung auf der A12

Polizei jagt waghalsigen Drogenlenker ohne Schein

Tirol
09.08.2025 13:34
Im Tiroler Unterland kam es zu der spektakulären Verfolgungsjagd.
Im Tiroler Unterland kam es zu der spektakulären Verfolgungsjagd.(Bild: lucky pics – stock.adobe.com (Archivbild))

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich in der Nacht auf Samstag ein 20-jähriger Pkw-Lenker auf der Inntalautobahn im Tiroler Unterland – waghalsige Überholmanöver und Beinahe-Unfälle inklusive! Letztlich konnte der Verdächtige mit Unterstützung weiterer Streifen gestoppt werden. Der Mann stand unter Drogen, hat keinen Führerschein.

0 Kommentare

Bei Kolsass (Bezirk Innsbruck-Land) hatte der junge Einheimische kurz nach Mitternacht eine Zivilstreife mit viel zu hohem Tempo überholt. Die Beamten nahmen mit Blaulicht und Folgetonhorn die Verfolgung auf. Der Verdächtige hatte aber offenbar keine Lust auf eine Kontrolle: mit bis zu 180 km/h – bei einer Tempobeschränkung von 100 – raste der junge Mann davon.

Zitat Icon

Der Lenker erweckte zunächst den Anschein, der Anhalte-Aufforderung der Polizei nachzukommen, beschleunigte jedoch das Fahrzeug wieder und raste in Richtung Schwaz weiter.

Die Ermittler

Gefährliches „Katz-und-Maus-Spiel“
Die Polizisten versuchten daraufhin, den Autolenker bei Weer anzuhalten. „Dieser erweckte zunächst auch den Anschein, der Aufforderung nachzukommen, plötzlich beschleunigte er jedoch das Fahrzeug wieder und raste in Richtung Schwaz weiter, wobei er mehrmals die Fahrstreifen wechselte und versuchte, das Dienstfahrzeug auszubremsen“, so die Polizei.

Rechts oder am Pannenstreifen überholt
Bei Schwaz verließ der mutmaßliche Verkehrsrowdy die A12 – er geriet dabei ins Schleudern und kollidierte beinahe mit anderen Fahrzeugen. Der Verdächtige wendete daraufhin seinen Pkw, fuhr zurück auf die Autobahn und flüchtete weiter – diesmal in Richtung Innsbruck. Weitere Anhalteversuche „wehrte“ er ab, indem er andere Verkehrsteilnehmer rechts oder am Pannenstreifen überholte, schildert die Polizei weiter.

Unter Drogeneinfluss, keinen Führerschein
In Wattens fuhr der Verdächtige schließlich von der A12 ab – kurze Zeit später konnte er im benachbarten Volders mit Unterstützung von zwei weiteren Polizeistreifen angehalten werden. Im Zuge der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass der Lenker unter Drogen stand und bereits seit längerer Zeit keinen Führerschein mehr besitzt. Anzeigen folgen!

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
InnsbruckTiroler Unterland
Polizei
VerfolgungsjagdInntalautobahnÜberholmanöverDrogen
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
217.619 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
201.749 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
141.466 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1504 mal kommentiert
Archivbild
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1463 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1219 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf