Polizei jagt waghalsigen Drogenlenker ohne Schein

Unter Drogeneinfluss, keinen Führerschein

In Wattens fuhr der Verdächtige schließlich von der A12 ab – kurze Zeit später konnte er im benachbarten Volders mit Unterstützung von zwei weiteren Polizeistreifen angehalten werden. Im Zuge der Kontrolle habe sich herausgestellt, dass der Lenker unter Drogen stand und bereits seit längerer Zeit keinen Führerschein mehr besitzt. Anzeigen folgen!