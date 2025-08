Warum uns die anderen Bundesländer nicht mögen

Für eingefleischte Patrioten unter den Landleuten mag das eine kalte Dusche gewesen sein: Nicht einmal drei Viertel aller Österreicher finden, dass Niederösterreich ein sympathisches Bundesland ist. Das ergab eine OGM-Umfrage. Wobei das zwischen Enns und Leitha natürlich ganz anders gesehen wird. Denn immerhin 90 Prozent der Niederösterreicher selbst sehen das weite Land eher weit vorne in der Beliebtheitsskala. Allerdings: Außer in den eigenen Reihen werden NÖ nirgendwo so hohe Sympathiewerte zugestanden. Nicht einmal für 80 Prozent oder mehr reicht es in den anderen acht Bundesländern. Die Niederösterreicher schätzen in ihrer Bewertung umgekehrt aber die Steiermark (88 %), Oberösterreich (84 %), Salzburg (83 %) und Tirol (80 %) doch recht hoch ein.