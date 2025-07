Bankomat-Bande gesprengt ++ Wacken unter Wasser

Nach 26 Coups in Österreich ist den Ermittlern nun ein massiver Schlag gegen die Holland-Mafia gelungen – internationale Aktionen führten zu über einem Dutzend Festnahmen. Und in der Nacht auf Donnerstag zog ein heftiges Unwetter über Wacken, woraufhin der Campingplatz des Metal-Festivals rasch geräumt wurde. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 31. Juli, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.