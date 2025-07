Grasser auf Gourmet-Freigang ++ Porsche im Fluss

Ein Anblick, den man am Wörthersee nicht alle Tage sieht: Am Samstag tauchten Karl-Heinz Grasser und Ehefrau Fiona beim Mittagessen in der Seebar Linde auf und das, obwohl der Ex-Minister derzeit eine Haftstrafe verbüßt. Und: Zwei Brüder aus Zypern verlieren am frühen Montagabend die Kontrolle über ihren Miet-Porsche und stürzen direkt in den Trisanna-Fluss. Das und mehr sehen Sie bei den Krone News am 29. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.