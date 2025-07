Österreichs Arbeitszeit im Sinkflug ++ Ronaldo

Die Österreicher arbeiten immer weniger und das nicht nur gefühlt. Aktuelle Zahlen zeigen: Die geleisteten Arbeitsstunden pro Jahr gehen zurück. Und: Cristiano Ronaldo sorgt in Saalfelden für Ausnahmezustand: Hunderte Fans belagern das Teamhotel von Al-Nassr, der Superstar selbst greift zur Polizei und am Abend rückt auch noch die Feuerwehr an. Der Hype um CR7 erreicht ein neues Level. Das und mehr sehen Sie bei den Krone-News am 28. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.