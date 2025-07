Tsunami nach Mega-Beben ++ Dritte Zone ohne Waffen

Ein schweres Erdbeben der Stärke 8,8 hat am Mittwoch die russische Halbinsel Kamtschatka erschüttert und einen Tsunami ausgelöst. Wellen von bis zu fünf Metern erreichten die Küsten Russlands und Japans. Und: Die Polizei in Wien verschärft weiter die Maßnahmen gegen Gewalt im öffentlichen Raum. Nach dem Keplerplatz und dem Praterstern wird nun auch ein dritter Brennpunkt zur Waffenverbotszone erklärt. Das und mehr sehen Sie bei den Krone News am 30. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.