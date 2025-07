Warum trotz Impfstoff nicht geimpft wird

Die aus Afrika stammende Lumpy Skin Disease (LSD) breitet sich weiter in Europa aus. Aktuelle Ausbrüche in Italien und Frankreich sorgen derzeit für wachsende Sorge – auch in Österreich. Doch noch ist die Gefahr hierzulande gering, wie Professor Lorenz Kohl von der Veterinärmedizinische Universität Wien betont. Einen Impfstoff gibt es, doch der Einsatz ist in der EU verboten. Grund dafür ist der angestrebte seuchenfreie Status ohne Impfung. Geimpft werden darf nur im Fall eines amtlich bestätigten Ausbruchs. Alle Info dazu sehen Sie im Video oben!