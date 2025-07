Appell von Bahnaktivist: „Keine Blockaden mehr!“

Ziel ist geringere Fahrzeit

In einem offenen Brief an Bürgermeister Stefan Schröter meldet sich jetzt Gerald Hohenbichler zu Wort. Der Pro-Bahn-Aktivist setzt sich für eine Modernisierung der Franz-Josefs-Bahn ein. Er appelliert an den Ortschef, dieses Vorhaben nicht durch „innovationshemmende Blockaden“ zu bremsen. Der Straßenverkehr könnte durch eine moderne Bahnüberführung außerhalb des Ortskerns sogar effizienter geführt werden. Darüber sollte man mit den ÖBB diskutieren: „Zukunftsfähige Mobilität verlangt nach durchgängigen Lösungen“, so Hohenbichler. Sonst werde man nie das große Ziel erreichen – eine Fahrzeit von nur 90 Minuten von Gmünd nach Wien.