Senioren abgezockt: Messer, Töpfe zu Wucherpreisen

Am späten Donnerstagvormittag geriet das entsprechende Fahrzeug dann auf einem Parkplatz in Imst ins Visier einer Polizeistreife. Die Insassen: Drei Rumänen im Alter von 16 und 29 Jahren. „Einer der Männer konnte zwar eine Gewerbeberechtigung vorweisen, die ist jedoch nach Abklärung mit der Behörde nicht für den Verkauf im Umherreisen gültig“, so die Ermittler.