Zwei Verletzte bei Rauferei: Messer sichergestellt

Vier Österreicher im Alter von 19, 22, 23 und 30 Jahren sowie ein 29-jähriger Türke kamen sich gegen 13.15 Uhr vor dem Geschäft in die Haare. Dabei erlitt der 19-Jährige eine leichte Verletzung am Rücken, der Türke wurde am rechten Unterschenkel schwer verletzt und musste in die Klinik gebracht werden. Bei dem 22-Jährigen wurde indes ein Karambit-Taschenmesser sichergestellt, auch zwei Küchenmesser und ein Baseballschläger wurden gefunden.