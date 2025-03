Tiroler köpfte Ziege im Garten und narrte Polizei

Bereits am Samstagnachmittag soll der 31-jährige Tiroler in seinem Garten in Ebbs (Bezirk Kufstein) einem seiner Ziegenböcke den Kopf abgetrennt haben. Im Anschluss packte er drei weitere Ziegen und machte sich mit diesen in seinem Pkw aus dem Staub. „Ein Angehöriger verständigte daraufhin sofort die Polizei“, heißt es vonseiten der Exekutive.