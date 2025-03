Warum die FPÖ Babler jetzt „Doppelmoral“ vorwirft

So verwendet der Wiener Musiker zum Beispiel die Worte Nutte, Schlampe oder Hure inflationär in seinen Texten. So heißt es etwa im Song „Palmen aus Plastik“ „Aus Silikon sind die Bräute“ und in „Ruhe nach dem Sturm“ „Frauen kommen und gehen ohne Liebe, ich verletze sie“. Passend dazu ist eine Songzeile aus „Attackieren“: „Auf der Suche nach Sex – ein, zwei ostdeutsche Groupies im Bett – die Huren, ich kenne sie von studiVZ“.