Vom weiten Land in die weite Welt: Exporte wackeln

Sind heimische Erzeugnisse im Ausland nicht mehr so gefragt? Zwar wurden im Vorjahr Waren um 28,6 Milliarden Euro vom weiten Land in die weite Welt geliefert, doch unterm Strich steht ein Rückgang um 5,4 Prozent gegenüber dem Jahr davor. Herbe Rückschläge setzte es vor allem in traditionellen Exportmärkten: Deutschland ist zwar noch immer wichtigster Handelspartner Niederösterreichs, die Ausfuhren dorthin brachen aber um 9,4 Prozent ein. In die Schweiz wurde gar um 21 Prozent weniger geliefert. Und in Richtung Frankreich und Slowenien beträgt das Minus über 10 Prozent.