Trockeneis und neue Klänge für junge Forscher

Die neunjährige Emilia Wiedner wird am Donnerstag als Kinderprofessorin über den Wasserkreislauf referieren: „Ich bin schon aufgeregt!“, gibt sie zu. Dozenten der PLUS und des Mozarteums geben in Workshops ihre Erfahrung an den neugierigen Nachwuchs weiter. Auch am Mozarteum finden bis Freitag Workshops statt. Die Kinder sollen selbst ausprobieren. „Das ist kein Frontalunterricht“, sagt Sylvia Kleindienst, die an der PLUS ein Projekt koordiniert, das Kindern und Jugendlichen das wissenschaftliche Arbeiten näherbringen soll.