Mord in Traiskirchen ++ Trumps Patriot-Raketen

Ein Ex-Bordellbetreiber auf Freigang zieht in Niederösterreich eine Waffe, schießt auf ein Paar – und richtet sich selbst. Warum Thomas H. und seine Partnerin Vanessa ins Visier von Josef P. gerieten, weiß die „Krone“. Und: Donald Trump sorgt erneut für Schlagzeilen: Der US-Präsident will laut eigenen Angaben Patriot-Abwehrsysteme an die EU verkaufen – mit einem klaren Ziel: Sie sollen an die Ukraine weitergegeben werden. Das und mehr sehen Sie bei den Krone News am 14. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.