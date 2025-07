Das sind die beliebtesten Berghütten der Alpen

2Rifugio Lagazuoi – die Nummer 1 in den Alpen

Noch höher in der Beliebtheitsskala liegt nur das italienische Rifugio Lagazuoi – zumindest im gesamtalpinen Vergleich. Mit 37.300 Instagram-Followern und einer einmaligen Lage in den Dolomiten zieht die Hütte nicht nur Outdoor-Enthusiasten, sondern auch Fotografie-Fans magisch an. Ob Sonnenaufgang auf 2.752 Metern oder ein Aperitivo mit Panorama – hier stimmt einfach alles.