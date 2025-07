Zwei Männer mit E-Bikes in Tirol schwer gestürzt

Gleich zwei folgenschwere Unfälle mit E-Bikes ereigneten sich am Samstag in Tirol: Ein Deutscher (61) kam am Weg vom Stillupstausee im Zillertal zu Sturz und verletzte sich schwer. Ein paar Stunden später verunglückte ein 72-Jähriger im Stubaital mit seinem Elektro-Rad.