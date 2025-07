Mostviertler Öffis punkten mit Flexibilität und KI

In vier weiteren Regionen des Landes sind ähnliche Systeme bereits im Einsatz. Das Projekt soll im Sommer 2026 auch im westlichen Weinviertel mit 60 Gemeinden gestartet werden, wo man 200.000 Einwohner ansprechen will. „Unsere Landsleute sollen bequem zu einem fairen Preis an ihr Ziel kommen. Das gilt besonders für den ländlichen Raum“, sagt Verkehrslandesrat Udo Landbauer.