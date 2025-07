Prüfer-Watschn: Bei Kinderbetreuung völlig versagt

Lob gab es für das neu geschaffene „Steirische Kinderportal“, eine Online-Plattform, die eine transparente und zentrale Vormerkung für Betreuungsplätze ermöglichen soll. Dadurch werde die Nachfrage erstmals landesweit zentral sichtbar. Auch die vor zwei Jahren eingeführte Möglichkeit, Kinder durch Tageseltern in gemeindeeigenen Räumen zu betreuen, wurde positiv bewertet, sofern damit „ein kurzfristiger und begrenzter Mehrbedarf“ abgedeckt werde.

„Inakzeptabel“ für Grüne, NEOS fordern Sonderlandtag

„Als völlig inakzeptabel“ beurteilten die steirischen Grünen das Ergebnis, dass die Kinderbildungs- und Betreuungsquote von 50 auf 46 Prozent gesunken ist. „Damit liegen wir in der Steiermark momentan so schlecht wie zuletzt vor sieben Jahren! Das ist ein massiver Rückschritt, den die Landesregierung so nicht hinnehmen darf“, so Bildungssprecherin Veronika Nitsche. Bemängelt wurde auch, dass es in fast 82 Prozent der steirischen Gemeinden keine ganztägigen Kinderkrippen oder -gärten gebe.