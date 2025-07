Lenkerin (32) stürzte mit Muldenkipper über Hang

Bäume stoppten Absturz

Das Fahrzeug kam erst durch den Aufprall an zwei Bäumen zum Stillstand. Die 32-Jährige wurde erheblich verletzt, konnte sich aber selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Das beschädigte Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr Strengen in Augenschein genommen. Der Tank blieb trotz erheblichem Schaden am Fahrzeug unbeschädigt und es konnte kein Dieselaustritt festgestellt werden.