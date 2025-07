Mehr Fachkräfte für Pflege: Was brachte Kampagne?

Gesundheitsversorgung als Teamleistung

Die Initiative zeigte authentische Einblicke in den Berufsalltag und stellte den sinnstiftenden Charakter dieser Tätigkeiten in den Vordergrund. Zum Abschluss wurde die Teamleistung in den Mittelpunkt gestellt: „Die Gesundheitsversorgung funktioniert nur als starkes Team. Jeder und jede im Gesundheitssystem – von der Pflegeassistenz über die Hebamme bis zum Arzt oder der Ärztin – trägt Verantwortung für das große Ganze“, so Hagele.