Politik reagiert: Mehr Gewaltschutz nach Amoklauf

Der schreckliche Amoklauf am Grazer BORG Dreierschützengasse war der Auslöser: Am morgigen Montag tritt zum ersten Mal der „Beirat Gewaltprävention“ der Landesregierung zusammen – unter der Federführung von FPÖ-Bildungslandesrat Stefan Hermann. Die Aufgabe des neuen Gremiums: Maßnahmen gegen das Gewaltpotenzial an steirischen Bildungseinrichtungen zu erarbeiten.