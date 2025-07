Vier steirische Parteien wählen heuer ihre Chefs

Wie die ÖVP hält die SPÖ ihren Landesparteitag am 20. September in der Premstättenhalle ab. Seit 27. Mai und noch bis 5. September können sich alle wahlberechtigten Mitglieder an der Direktwahl beteiligen „und damit auch über den neuen Kurs von Max Lercher, die Lebensrealität der Steirer zum politischen Programm zu machen, abstimmen“, heißt es von den Roten. 15.500 Genossen dürfen mitstimmen, größere Beitritts- oder Austrittswellen hat es in jüngster Zeit nicht gegeben.