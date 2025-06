Jubel-Parteitag für FPÖ-Kunasek in Graz

Man sei gekommen, um zu bleiben, stellte FPÖ-Parteichef Mario Kunasek am Abend in seiner Rede vor zahlreichen Delegierten klar. Diese waren in die Grazer Messehalle gekommen, um ihren „Mario“ im Amt zu bestätigen. Gerechnet wird mit einem Rekordergebnis: Am 14. Mai 2022 war Kunasek – damals noch Klubchef im Landtag – mit 96,6 Prozent der Stimmen gewählt worden.