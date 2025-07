Ferialjob und Praktikum: Was Junge wissen müssen

Praktikum oder Ferialjob – was ist der Unterschied?

Entscheidend ist die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses in der Praxis. „Ob jemand als Arbeitnehmer gilt, hängt nicht vom Titel ,Praktikum’ ab, sondern davon, was tatsächlich passiert“, erklärt Iori und weiter: „Wer regelmäßig mitarbeitet, in den Betriebsablauf eingebunden ist, Weisungen befolgt und eine Leistung erbringt, hat Anspruch auf Entlohnung, Sozialversicherung und arbeitsrechtlichen Schutz – egal, wie das Beschäftigungsverhältnis genannt wird.“ Pflichtpraktika, bei denen der Ausbildungszweck im Vordergrund steht und keine Arbeitspflicht besteht, können auch unbezahlt sein – müssen aber klar abgegrenzt und schulrechtlich vorgeschrieben sein. „Wir empfehlen Jugendlichen, das im Zweifel arbeitsrechtlich prüfen zu lassen“, so der ÖGB.