Graz: Letztes Amok-Opfer aus dem Spital entlassen

Verletzte lagen in drei Spitälern

Laut Infos der Kages befanden sich am 24. Juni noch zwei Personen am LKH-Uniklinikum in Behandlung und vier am Unfallkrankenhaus Graz. Ursprünglich waren sieben Opfer am LKH-Uniklinikum, eines im LKH Graz II, Standort West und vier im UKH versorgt worden.