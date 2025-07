Protest mit 100 Fragen birgt gewaltigen Zündstoff

Nach Absage folgt Zusage

Die Stimmung heizte sich in weiterer Folge noch mehr auf, als die LGA – wie berichtet – plötzlich die Teilnahme an einer Diskussionsveranstaltung abgesagt hatte. Die Bürgerinitiative kontert jetzt mit einer speziellen Protestaktion: „Warum werden ärztliche Bewerbungen nicht berücksichtigt? Wird die Personalknappheit bewusst verstärkt, um eine Schließung zu rechtfertigen?“, lauten nur zwei der 100 Fragen mit reichlich Explosionskraft, die nun an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Spitalslandesrat Ludwig Schleritzko, sämtliche Fraktionschefs der Landtagsparteien und den NÖ-Spitalsbetreiber gesendet wurden. Bei einer Diskussion der Stadt Gmünd am 8. Juli werden sich die LGA-Vorstände Elisabeth Bräutigam und Bernhard Kadlec nun doch noch in die „Höhle des Löwen“ wagen, um Rede und Antwort zu stehen.