Arbeitsmarkt: Weiter Warten auf bessere Zeiten

Mit Stand Ende Juni waren in der Steiermark 34.281 Personen als arbeitslos beim AMS vorgemerkt: Das ist gegenüber dem Juni des Vorjahres ein Plus von zwölf Prozent. Einschließlich der 8024 Teilnehmer an Schulungen sind 42.305 Steirerinnen und Steirer ohne Beschäftigung (ein Plus von acht Prozent).