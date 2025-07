Feuerwehr per Hubschrauber zu Waldbrand gebracht

Am Plankogel im Tiroler Ötztal kam es am Montagnachmittag zu einem Waldbrand. Zur Bekämpfung mussten Einsatzkräfte und auch Wasserreservoirs per Hubschrauber auf 1800 Meter Seehöhe geflogen werden. Glücklicherweise konnte noch am selben Tag „Brand aus“ gegeben werden.