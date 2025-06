Sind sie Möchtegern-Fans oder Formel 1-Experten?

„Wer gewann das Rennen in Spielberg im vergangenen Jahr?“, möchte die „Krone“ als Erstes wissen. Die Antwort von Lukas und Kevin kommt prompt: „Na George Russel. Habt ihr keine schwereren Fragen?“ Gut, das war dann vielleicht doch ein bisschen zu einfach. Aber wissen die beiden auch, in welchem Jahr der A1-Ring zum Red Bull Ring wurde? Ihren hilfesuchenden Blicken zufolge nicht: „Seit 2014 fährt die Formel 1 wieder hier. Davor wurde der Ring von Dietrich Mateschitz umgebaut und umbenannt. Muss dann also so um 2011 oder 2012 gewesen sein“, sind sich die beiden einig. Mit dieser Antwort sind Lukas und Kevin sogar am richtigen Weg: „2011“, beendet die „Krone“ ihr Rätselraten.