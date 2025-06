Lärmschutz längst fix: Bürger verhinderten Absage

Ein zusätzliches installilertes Wendegleis brachte die Lärmlawine

„Durchfahrende Züge sind wir ja gewöhnt, da sich schon unsere Großeltern an der Bahn gewohnt hatten“, sagt der 55-Jährige. „Doch selbst elektrifizierte Züge in Warteposition haben einen hohen Lärmausstoß, da Kompressoren oft durchlaufen müssen“, hat sich Snopek informiert. „Die neuen Garnituren haben an der Oberseite extrem laute Klimaanlagen, die die Temperaturen in den Zügen halten müssen. Und das neun Stunden täglich.“