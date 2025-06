Das letzte Puzzle-Teil soll fürs Spektakel sorgen

Steven Owre drückte der ICE-Hockey-League bereits in der Saison 2023/24 eindrucksvoll seinen Stempel auf: Im Dress der Vorarlberg Pioneers beeindruckte der 29-jährige Kanadier im Grunddurchgang mit nicht weniger als 62 Scorerpunkten (31 Tore/31 Assists in 48 Spielen), wurde damit zum Most Valuable Player der Liga gewählt (quasi als Nachfolger von Ex-Hai Brady Shaw), schickte im Pre-Playoff mit seiner Kaltschnäuzigkeit auch Innsbruck viel zu früh in den Urlaub. Und auch letzte Saison beim Schweizer Zweitligisten La Chaux de Fonds stellte er seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Wie auch bei seinen vorangegangenen Stationen im nordirischen Belfast, bei Cergy-Pontoise (Frankreich) und bei den Medicine Hat Tigers (Kanada).Super ZusammenarbeitMit Owre kann der Vorverkauf für die ICE-Abos 2025/26 heute richtig durchstarten! „Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, den Verein wieder in die Playoffs zu bringen und in der Liga für Furore zu sorgen“, freut sich auch der Vollblutstürmer aus Edmonton auf Innsbruck und den Klub. Dass der überraschende Deal schlussendlich über die Bühne gehen konnte, „war der super Zusammenarbeit aller Beteiligten geschuldet“. Denn auch Pedevilla weiß, dass ein Mann des Kalibers eines Owre auch einige andere Angebote hatte. Nun muss es die Tor-Maschine nur mehr aufs Eis bringen.