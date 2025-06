Krieg gegen Iran und Frauen mit Spritzen verletzt

US-Präsident Donald Trump widerspricht erstmals der offiziellen Begründung für einen möglichen Kriegseintritt im Nahen Osten und deutet stattdessen einen Machtwechsel im Iran an. Und bei einem Musikfestival in Frankreich wurden mehr als 100 Frauen mit unbekannten Substanzen gespritzt – mehrere Verdächtige sind inzwischen festgenommen. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.