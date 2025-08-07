Justizreform mit Risiko, Alko-Unfälle und US-Zölle

Ab 2026 entscheiden nicht mehr nur Richter über die Haftentlassung. Auch Justizwachebeamte und Bewährungshelfer bekommen ein Mitspracherecht. Schon im nächsten Jahr sind rund 400 Gefangene davon betroffen, darunter auch Schwerverbrecher. Und: In Kärnten haben sich unfassbare Szenen auf den Straßen abgespielt, unter anderem war ein betrunkener Lenker nach einem Unfall auf der Flucht. Außerdem: Sechs Tage später als geplant sind die neuen US-Zölle auf Importe aus fast 70 Ländern weltweit nun endlich in Kraft getreten. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Moderatorin Stefana Madjarov.