Crash auf S36: Alko-Lenker ist Führerschein los

Eine heftige Kollision führte in der Nacht auf Samstag zu drei Verletzten und zwei Pkw mit Totalschaden. Ein 39-Jähriger war schwer alkoholisiert mit 170 km/h auf der S36 in Fohnsdorf unterwegs, als er in das Fahrzeug vor sich donnerte. Eine 34-jährige Verletzte muss stationär behandelt werden.