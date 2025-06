Kurstadt Baden ist wieder eine globale Fotobühne

Gezeigt wird die Schönheit Australiens – von indigenem Leben in Down Under, aber auch bis zu stillen Krankheitsdramen mitten unter uns. Besonders eindrucksvoll: die Schau zu ME/CFS, jener unsichtbaren Krankheit, die in Österreich 80.000 Menschen betrifft. Der südafrikanische Fotograf Brent Stirton gibt ihnen mit seinen Bildern eine Stimme.