Vorhang auf für Spitalspläne mit viel Sprengkraft

Die derzeitigen LKH-Standorte Rottenmann, Schladming und Bad Aussee sollen weiter bestehen bleiben. Doch der „Plan B“ der von Herwig Ostermann (Geschäftsführer von Gesundheit Österreich) angeführten Expertenkommission hat auch Sprengkraft, wie die „Krone“ bereits vor zwei Wochen berichtete: So soll die Geburtenstation in Schladming aufgelassen werden (Ersatz ist ein Hebammenzentrum), dafür bleibt die Abteilung für Orthopädie und Traumatologie – in der Ski-Stadt können also Freizeitunfälle versorgt werden.