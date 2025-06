Bis auf den allerletzten Blutstropfen

Innovation in St.Pölten

Neu eingeführt wurde der Basophilenaktivierungstest, mit dem Allergien im Reagenzglas festgestellt werden können. Auch die Spurenelement-Analyse wird ausgeweitet: 18 Elemente – von Eisen bis Quecksilber – können bald gleichzeitig untersucht werden. Die Palette reicht von klinischer Chemie und Immunologie über Gerinnung und Mikrobiologie bis hin zu Molekulardiagnostik und Medikamentenspiegelbestimmung. Was allen beim Lokalaugenschein so richtig bewusst wird: In jeder Probe schlummert ein menschliches Schicksal.