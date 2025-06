Heer lehnte Amok-Schützen ab ++ Flugzeugabsturz

Nach der tödlichen Amoktat an einer Grazer Schule am Dienstag werfen neue Details Fragen auf: Der Täter Arthur A. (21) fiel beim Psychotest des Bundesheers durch – galt als untauglich. Und trotzdem erhielt er später privat eine Waffenbesitzkarte. Und: Ein Flugzeug der Fluglinie Air India ist in Ahmedabad in ein Wohngebiet gestürzt. Das und mehr sehen Sie bei den „Krone News“ am 12. Juni, mit Moderatorin Stefana Madjarov.