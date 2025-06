Amok-Täter von Graz ++ Zölle für Ukraine-Importe

Der 21-jähriger Ex-Schüler Arthur A. eröffnete in einer weiterführenden Schule in Graz am Dienstag das Feuer. Er lebte gemeinsam mit seiner alleinerziehenden Mutter in Kalsdorf bei Graz. Der Vater ist gebürtiger Armenier. Außerdem: Die Zoll-Befreiung für die Ukraine ist ausgelaufen. Das sorgt für Erleichterung unter niederösterreichischen Bauern.