Lange Politik-Gesichter zum noch längeren Stau

Wieder waren sie lang und von Ratlosigkeit geprägt, die Gesichter unserer Politiker, nachdem der Verkehrsfluss über Pfingsten in vielen Teilen Tirols völlig zusammengebrochen war. Zum wievielten Male eigentlich weiß die Politik nichts zu sagen, außer neuerlich nach einem „Verkehrsgipfel“ zu schreien? Das pure Chaos auf den kurzfristig und kurzweilig einspurigen Grenztunnel am Brenner zu schieben, ist zu einfach, zu kurz gedacht. Diese unangekündigte Baustelle war sicher nicht okay von unseren südlichen Nachbarn, aber sie trifft – wenn überhaupt – nur eine Mitschuld.