Adewumi schwärmt von Teamchef und der Insel

Der letzte Test, noch einmal proben für den EM-Quali-Start am 8. September in Weißrussland. Und da will Österreichs U21 am Dienstag (18, live ORF Sport+) in Wr. Neustadt gegen Ungarn den dritten Sieg im dritten Spiel. Einer der fünf Legionäre im Kader ist eine richtig spannende Aktie: Oluwaseun Adewumi. Das Offensiv-Ass, das letzten Sommer von Zweitligist FAC zu Burnley wechselte, zu Dundee FC nach Schottland weiterverliehen wurde, ist bei Neo-Teamchef Peter Perchtold gefragt. „Ich bin mit meiner Rolle sehr zufrieden. Der Coach gibt mir die Möglichkeit, mich Spiel für Spiel zu beweisen und weiterzuentwickeln. Und er hat eine großartige Atmosphäre im Team geschaffen“, so der 20-Jährige zur „Krone“.