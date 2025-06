Trio mit Schirm und Eimer attackiert und verletzt

Gleich mehrere wilde Attacken und Raubversuche gab es am Wochenende in Tirol. In Innsbruck wurde ein Einheimischer (20) ausgeraubt, ein Bosnier (31) hatte in einem ähnlichen Vorfall mehr Glück. In Seefeld sucht die Polizei nach Zeugen, als ein deutsches Trio von Unbekannten wild attackiert wurde.