Höchststrafe nach Mord ++ Mit 70 in Pension?

Robert O. wurde für den grausamen Mord an der 91-jährigen Grete in einer Wiener Kleingartensiedlung, den er emotionslos schilderte und bei dem er sich auch an seinem Opfer verging, zu lebenslanger Haft und Unterbringung verurteilt. Und der SPÖ-nahe Pensionistenverband wies die Forderung von IV-Präsident Georg Knill nach einem Pensionsantrittsalter von 70 scharf zurück und warf ihm „reine Polemik“ vor. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 05. Juni, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.