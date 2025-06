Oswald Oberhuber feiert endlich sein Comeback

Ein Comeback für „den Ossi“! Die Galerie Krinzinger macht’s möglich: Oswald Oberhuber, geboren 1931 in Meran, in den 1950ern Österreichs Star des Informel, ist nach seinem Tod 2020 in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht. Er war Vertreter Österreichs auf der Biennale von Venedig und Star der documenta, brillantes Enfant terrible der Kunstszene, Professor und Rektor der „Angewandten“, künstlerischer Berater Monsignore Otto Mauers und seiner berühmten Galerie nächst St. Stephan, die er bis 1978 leitete.