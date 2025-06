Romeo Beckham trennt sich von Model Kim Turnbull

Liebe „im Sande verlaufen“

Doch der brüderliche Verrat hat tiefe Risse in das Familiengeflecht der Beckhams gezogen. Von einer wahren Familienfehde war zuletzt die Rede, britische Medien sprachen gar schon vom „Beckxit“ – in Anlehnung an den „Megxit“ von Prinz Harry und Herzogin Meghan.