„Kein Bock auf FPÖ“: Wirbel vor Bundesparteitag

Zum 35. Ordentlichen Bundesparteitag lädt die FPÖ am Samstag, dem 14. Juni, in den Sportpark Kitzbühel ein. Der ÖH Innsbruck, oder zumindest Teilen davon, scheint dies ein Dorn im Auge zu sein. Mit einem Folder samt ÖH-Logo, der derzeit an den Unis die Runde macht, wird zu Demonstrationen am 7. Juni in Innsbruck und am 14. Juni in Kitzbühel aufgerufen.