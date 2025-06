Private Uni bald in Tirol: So teuer ist Ausbildung

Berufstätige sind die Zielgruppe

Ab Herbst also auch in Innsbruck – so steht es auf der Homepage zu lesen. Die Tirol-Zweigstelle befindet sich jedoch nicht in der Landeshauptstadt, sondern im Gewerbegebiet von Thaur. Dort hat man sich im Bürokomplex „theThaur“ eingemietet. Viel Platz braucht man nicht, Schloss Seeburg setzt auf ein semi-virtuelles Lernkonzept – viele Onlinekurse, einige Präsenzeinheiten. Eine zentrale Zielgruppe: Berufstätige mit und ohne Matura, die sich weiterbilden möchten.