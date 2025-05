Podcasterin Mari Lang rechnet mit Jugendwahn ab

In der aktuellen Folge von „Krone zu Mittag“ spricht Moderatorin und Podcasterin Mari Lang über gesellschaftliche Schönheitsideale und den Druck auf Frauen, besonders ab 45 Jahren. In ihrem Podcast „Frauenfragen“ thematisiert sie immer wieder die Rolle von Frauen in der Öffentlichkeit. Ein zentrales Problem sieht sie im Schönheitsdruck: „Es ist Zeit, das Narrativ zu ändern“, so Lang. „Warum sollen wir nicht so aussehen, wie wir eben aussehen?“ Die Ursachen sieht sie unter anderem in einer milliardenschweren Industrie, die vom Jugendwahn profitiert. Mehr dazu sehen Sie im Interview oben!