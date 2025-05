„Bis Donnerstag noch eintüten, was möglich ist“

Diese Woche bringt frischen Schwung fürs Netzwerken, klare Entscheidungen und kreative Lösungen! Bis Donnerstag ist das perfekte Zeitfenster für Abschlüsse – danach bremsen Jupiter und Saturn das Wachstum bis Juli. Astrologin Astrid Hogl-Kräuter rät dazu, „noch einzutüten, was möglich ist“. Am Dienstag sorgt der Neumond in den Zwillingen für Leichtigkeit und neue Impulse. Die seltene Saturn-Neptun-Konjunktion (in der „kosmische Spalte“) bringt Wandel und öffnet neue Horizonte – in Gesellschaft, Wissenschaft & Spiritualität. Mehr dazu erfahren Sie im Video oben!